Олег Шепс рассказал о своей возлюбленной: «Не экстрасенс»

Участник «Битвы экстрасенсов» Шепс рассказал, что его возлюбленная работает фотографом
ТНТ

Победитель 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов», звезда шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Олег Шепс рассказал в шоу «УТРО.ТНТ», что его возлюбленная работает фотографом.

По словам Шепса, его партнерша не медийная личность.

«Она не экстрасенс, хотя все женщины многое видят! Она фотограф, у меня давно не было таких хороших фотографий. Девушка меня во всем поддерживает, для нее я, несмотря на все мои занятия, просто Олег. Она смогла мое и без того горячее сердце наполнить огнем. Я просыпаюсь с улыбкой, чувствую себя кайфово!» — рассказал экстрасенс.

Шепс добавил, что до сих пор конфликтует с братом Александром. По мнению экстрасенса, родственник испытывает к нему внутреннее соперничество. Как отметил участник шоу, его матери больно смотреть ссоры сыновей.

В сентябре Шепс открыл собственный ресторан в Москве. Помимо приготовления блюд, в таверне также проводятся вечеринки, а также посетители могут заказать «игры ворона». Ресторан предоставляет услуги «испытания на ведьму», «зельеварения», гадания на рунах и прочие мистические ритуалы.

Ранее Александр Шепс попал в больницу в Москве.

