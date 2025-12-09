На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Елена Товстик назвала ужасом слухи о романе с тренером по триатлону

Елена Товстик опровергла роман с тренером по триатлону Иваном Васильевым
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена бизнесмена Романа Товстика Елена вышла на связь после новостей о романе с тренером по триатлону Иваном Васильевым. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что никогда не состояла с ним в отношениях.

Елена Товстик призналась, что действительно занималась триатлоном, но всегда была вместе с мужем, а с Иваном ее ничего не связывает.

«Какой ужас. Чего только не придумают. Это не мой тренер и не был никогда моим тренером. Мы с Романом, мужем, вместе занимались триатлоном и везде были вместе. У мужа были свои тренера», — поделилась Елена.

О том, что Товстик встречалась с Васильевым, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на свои источники. Отмечалось, что роман длился около года и был причиной ссор Елены с мужем.

Елена и Роман Товстик на данный момент проходят через бракоразводный процесс. Их семья распалась после того, как стало известно об измене бизнесмена с бывшей женой телеведущего Дмитрия Диброва Полиной.

Ранее Полина Диброва прокомментировала слухи о примирении с бывшим мужем.

