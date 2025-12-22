Стало известно о последних днях жизни актера, которого Бодров ранил на съемках «Брата»

Перед кончиной актер Ермилов выписался из больницы

Стало известно о последних днях жизни 66-летнего актера Владимира Ермилова. Родственников артиста цитирует aif.ru.

По словам родных, у Ермилова были проблемы с сердцем, 19 декабря он выписался из больницы, а 21 декабря его не стало.

«Ждем заключения вскрытия, тогда точно будет известно, что стало причиной», — объяснили близкие.

Актер снимался в полнометражном кино и сериалах с середины 1980-х. На съемках драмы «Брат» Ермилов чудом выжил — его случайно ранил Сергей Бодров-младший.

Также Ермилов снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Литейный», «Невский»,«Великолепная пятерка», «Ментовские войны», «Тайны следствия» и др.

Кроме того, снялся в фильмах «Комедия строгого режима», «Невеста из Парижа», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Майор Гром: Чумной доктор» и других.

Ранее не стало американского актера Джеймса Рэнсона.