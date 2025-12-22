На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер актер из фильма «Брат» и сериала «Бандитский Петербург»

Актер Владимир Ермилов скончался на 67-м году жизни
true
true
true
close
Ингрия Фильм

Актер Владимир Ермилов умер 21 декабря в возрасте 66 лет. Об этом сообщили aif.ru его родственники.

«Похороны предварительно [состоятся] 27 декабря на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Сейчас ждем результаты вскрытия», — сказал собеседник издания.

По его словам, у Ермилова были проблемы с сердцем. 19 декабря он выписался из больницы и скончался дома.

Ермилов получил известность благодаря ролям второго плана в криминальных сериалах и полнометражных фильмах. В частности, он сыграл скандального мужа героини Светланы в фильме «Брат». Во время съемок картины актер получил травму в результате несчастного случая с участием Сергея Бодрова-младшего.

Ермилов родился 14 августа 1959 года в Ленинграде. В 1983 году он окончил Нижегородское театральное училище имени Е.А. Евстигнеева, после чего был принят в труппу Санкт-Петербургского театра кукол «Бродячая собачка». За время профессиональной карьеры актер принял участие более чем в 80 кино- и телевизионных проектах.

После выхода фильма «Брат» Ермилов продолжил активно сниматься в проектах криминальной и детективной тематики. В его фильмографии — сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Тайны следствия», а также фильмы «Комедия строгого режима», «Невеста из Парижа», «Роман императора», «Шахматист», «Мушкетеры Екатерины», «Утомленные солнцем 2: Цитадель» и «Майор Гром: Чумной доктор».

Ранее актер из «Матрицы» скончался на 58-м году жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами