Умер актер из фильма «Брат» и сериала «Бандитский Петербург»

Актер Владимир Ермилов умер 21 декабря в возрасте 66 лет. Об этом сообщили aif.ru его родственники.

«Похороны предварительно [состоятся] 27 декабря на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Сейчас ждем результаты вскрытия», — сказал собеседник издания.

По его словам, у Ермилова были проблемы с сердцем. 19 декабря он выписался из больницы и скончался дома.

Ермилов получил известность благодаря ролям второго плана в криминальных сериалах и полнометражных фильмах. В частности, он сыграл скандального мужа героини Светланы в фильме «Брат». Во время съемок картины актер получил травму в результате несчастного случая с участием Сергея Бодрова-младшего.

Ермилов родился 14 августа 1959 года в Ленинграде. В 1983 году он окончил Нижегородское театральное училище имени Е.А. Евстигнеева, после чего был принят в труппу Санкт-Петербургского театра кукол «Бродячая собачка». За время профессиональной карьеры актер принял участие более чем в 80 кино- и телевизионных проектах.

После выхода фильма «Брат» Ермилов продолжил активно сниматься в проектах криминальной и детективной тематики. В его фильмографии — сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Тайны следствия», а также фильмы «Комедия строгого режима», «Невеста из Парижа», «Роман императора», «Шахматист», «Мушкетеры Екатерины», «Утомленные солнцем 2: Цитадель» и «Майор Гром: Чумной доктор».

