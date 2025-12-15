Полина Диброва впервые вышла в свет с Товстиком

Модель Полина Диброва впервые вышла в свет с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Диброва и Товстик пришли на новогоднюю вечеринку женского клуба модели. Мероприятие проходило в закрытом формате. Вход на вечеринку стоил 25 тысяч рублей. Событие также посетили певица Настя Крайнова, телеведущий Владимир Маркони, блогеры Любятинка и Василий Смольный.

Диброва поделилась своими впечатлениями от съемок в шоу «Тайный миллионер».

«Это был невероятный этап, когда неизвестные тебе люди становятся очень близкими за несколько дней. Несмотря на то, что мы должны быть соперниками. Что касается страхов, я не слишком публичный человек и не люблю привлекать к себе внимание. В общем-то, для меня это был трамплин в новую публичность, когда я участвую где-то не с бывшим супругом, а сама», — рассказала модель.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. У экс-супругов остались шестеро детей после брака. Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года.

