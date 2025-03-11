«Небольшого ума человек»: фильмы Андреасяна могут лишить финансирования после слов о Тарковском

В Госдуме призвали Минкульт не финансировать Андреасяна после скандала в киношколе

Депутат Госдумы Елена Драпеко раскритиковала режиссёра Сарика Андреасяна, назвав его недалеким человеком после скандала в московской киношколе. Ранее в соцсетях появилась запись перепалки Андреасяна со студентами, вызванной вопросом о творчестве Андрея Тарковского. Депутат Дмитрий Гусев предложил отозвать финансирование фильмов режиссёра, которые субсидируются Минкультом и Фондом Кино. Сам Андреасян извинился за грубое общение, при этом возложив ответственность за инцидент на студентов.

Режиссёр Сарик Андреасян не умеет себя вести и общаться со студентами. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы Елена Драпеко. Так она прокомментировала скандал с участием Андреасяна и его высказываниями в адрес фильмов Андрея Тарковского во время лекции в Московской международной киношколе.

«Он, во-первых, небольшого ума человек, раз он так в таком тоне говорил. Понимаете, любит он, не любит Тарковского — Тарковскому от этого ни холодно, ни жарко, Тарковский остается великим режиссером. А вот то, что он не умеет общаться со студентами, видимо, просто дурно воспитан, это говорит о его человеческих качествах», — отметила Драпеко.

Она добавила, что не знакома с творчеством Андреасяна, и «пусть Министерство культуры само разбирается — хорошие фильмы, плохие фильмы, стоит его финансировать или нет».

«Он пусть высказывается как хочет. Он не обязан любить Тарковского, у каждого есть привязанности, но разговаривать в таком тоне со студентами — это хамство. Просто не умеет человек себя вести», — подчеркнула Елена Драпеко.

11 марта депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал Минкульт отозвать финансирование фильмов режиссёра Сарика Андреасяна после скандала со студентами. Парламентарий от фракции «Справедливая Россия — За правду» направил обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой.

«Предлагаю вам рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего выделения бюджетных средств на проекты Сарика Андреасяна», — приводит текст документа РИА Новости.

В своём обращении Дмитрий Гусев указал, что на проекты Андреасяна за последние десять лет было выделено 590 млн рублей, из которых 415 млн рублей — безвозмездных субсидий и еще 175 млн возвратных средств Фонда кино. Однако, по его словам, результаты проката говорят о низкой востребованности фильмов Сарика Андреасяна среди зрителей.

Скандал в киношколе

6 марта Сарик Андреасян, выступая перед учащимися московского киноколледжа №40, резко высказался об авторском кинематографе и о наследии Андрея Тарковского. Видеозапись встречи была опубликована в соцсетях.

Одна из студенток спросила Андреасяна о фестивальном кино, и интересны ли ему авторские кинокартины, которые создаются не ради сборов.

«Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на хер», — ответил режиссёр.

Студенты вступили в перепалку с Андреасяном, после чего он под смех и аплодисменты собравшихся покинул лекцию раньше времени.

Позднее сам режиссёр прокомментировал инцидент в своём канале в Telegram.

«Приношу свои извинения студентам и тем, кого это могло задеть. Сам я очень жду извинений директора киношколы и студентов за свой оскорбительный и издевательский тон в мой адрес на протяжении всей встречи. Когда мы шли в аудиторию один из студентов достал из рюкзака голову лошади, надел на свою и сфотографировался со мной. Я не уверен, что встречи студентов и режиссера должны проходить так», — написал он.

При этом Сарик Андреасян подчеркнул, что не будет извиняться за свою оценку творчества Андрея Тарковского.

«Извиняюсь ли я за свое мнение? Конечно, нет. Я не люблю фильмы Тарковского, а ещё я ненавижу лук и, возможно, сейчас любители лука нападут на меня с травлей. Для тех, кто плохо знает историю кино, хочу рассказать, что Тарковский, к примеру, ненавидел фильмы Сергея Бондарчука и отзывался о них с издевкой в общественном поле. А я вот люблю фильмы Сергея Бондарчука! Особенно фильм «Ватерлоо», который так ненавидел Тарковский», — отметил Андреасян.

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Он также назвал Тарковского «диссидентом и предателем Родины» и упрекнул российские киношколы в обучении студентов «устаревшим формам кинематографа».

Андрей Тарковский — один из самых известных в мире русских режиссёров. Он снял такие фильмы как «Андрей Рублёв», «Солярис», «Сталкер», «Зеркало» и другие. В последние годы жизни Тарковский эмигрировал из СССР и в 1986 году скончался от рака легких во Франции.

Сарик Андреасян — российский режиссёр, продюсер и сценарист. В 2010 году он основал кинокомпанию «Enjoy Movies», которая специализируется на производстве фильмов для широкой аудитории. Андреасян снял первый российский супергеройский блокбастер «Защитники», фильм «Беременный», а также комедию «Что творят мужчины!» и её сиквел, которые стали кассовыми хитами. При этом фильмы Андреасяна часто получают противоречивые отзывы зрителей и нередко подвергаются критике за коммерческую направленность, упрощённые сюжеты и копирование голливудских известных картин.