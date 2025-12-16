На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван самый «чудовищный» скандал российского шоу-бизнеса уходящего года

Скандал с Ларисой Долиной назвали главным позором шоу-бизнеса в 2025 году
Shutterstock

В этом году российский шоу-бизнес столкнулся с большим количеством различных скандалов, которые активно освещали медиа и соцсети. Однако самой громкой и «позорной» стала история с возвращением проданной квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом Общественной Службе Новостей заявил музыкальный критик, журналист Сергей Соседов.

Критик подчеркнул, что он воспринимает драму с Долиной как чудовищный случай использования медийным человеком своего статуса для того, чтобы избежать ответственности перед законом.

«Когда человек отказывается признавать свои ошибки и компенсировать жертве аферы деньги, учитывая то, что Долина не самый бедный в мире человек. Эта история — главный позор уходящего года в мире шоу-бизнеса», — подчеркнул Соседов.

По его мнению, все остальные скандалы и неприятные инциденты померкли на фоне Ларисы Долиной и выглядят даже тривиально.

До этого он также подчеркивал, что Долина не сможет восстановить свою репутацию до конца жизни, так как вражда в ее адрес со стороны россиян достигла огромного масштаба. Он назвал ее «злой, омерзительной дамой», подставляющей обычных людей и считающей себя неуязвимой.

Напомним, скандал с Долиной связан с продажей и последующим возвращением ее квартиры, в результате чего покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Гоген Солнцев попросил россиян больше не хейтить Ларису Долину.

