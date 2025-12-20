Пьяный мужчина с кинжалом напал на бригаду скорой помощи

В Архангельске пьяный мужчину угрожал медикам кинжалом и попал на видео

Житель Архангельска угрожал сотрудникам скорой помощи кинжалом и бросался на автомобиль. Об этом сообщает управление Росгвардии региона.

Инцидент произошел во дворах жилых домов на улице Урицкого. 37-летний местный житель в состоянии сильного опьянения бросился с кинжалом на врачей скорой помощи. Он угрожал медикам и пытался атаковать их автомобиль.

Прибывший на место наряд Росгвардии задержал злоумышленника. Как выяснилось, дебошир ранее уже привлекался к уголовной ответственности и был дважды судим за незаконный оборот наркотиков и кражу. Задержанный доставлен в отдел полиции для разбирательств. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Барнауле осудили мужчину, угрожавшего врачу скорой помощи пистолетом. Пьяный местный житель направил пневматический пистолет в сторону прибывшей по вызову врача скорой помощи. Медик восприняла угрозу как реальную из-за агрессии мужчины и опасалась за свою жизнь и здоровье. Барнаулец получил 100 часов обязательных работ.

Ранее в Приморье поймали мужчину, порезавшего ножом фельдшера скорой помощи.