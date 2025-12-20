На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр обороны РФ принял участие в акции «Елка желаний»

Белоусов исполнит новогодние мечты троих детей из Курска и Саратовской области
Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в новогодней акции «Елка желаний». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Министр снял с ели одну из новогодних открыток-шаров, на которой была описана мечта двух жительниц Курска — Василисы и Елизаветы Рудаковых. Девочки рассказали, что хотят посетить Центральный парк «Патриот» и Кремлевскую новогоднюю елку в Москве.

Белоусов сказал, что это очень достойное желание.

Министр снял еще одну открытку с ели, в которой девятилетний Илья Жуланов из Саратовской области написал, что хотел бы встретить Новый год в Москве и посетить Московский Кремль.

В Минобороны также сообщили, что всероссийская акция «Елка желаний» проводится в воинских частях и военных гарнизонах всей страны, в ней участвуют командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих.

До этого новогоднее желание пятилетнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тимура Рясного исполнил президент РФ Владимир Путин. В ответ мальчик отправил главе государства подарок.

Ранее Дед Мороз рассказал о самом необычном желании ребенка.

