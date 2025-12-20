Военкор показал видео с мостом после массированного удара HIMARS по нему

Военкор Коц показал Антоновский мост в Херсонщине после 150 попаданий из HIMARS

Российский военкор Александр Коц продемонстрировал в видеоролике состояние Антоновского моста в Херсонской области после приблизительно 150 точных попаданий из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Кадры он опубликовал в своем Telegram-канале.

Журналист отметил, что видео было снято вскоре после отвода российских войск с правобережья Днепра. Несмотря на многочисленные прилеты, мост не был полностью разрушен.

«Те же небольшие пробоины, те же зияющие дыры на месте множественных попаданий «в одну воронку». При этом несущие конструкции моста целы», – подчеркнул он.

В сентябре подразделения группировки войск «Днепр» полностью взяли под свой контроль Алексеевский остров и малый железнодорожный Антоновский мост, расположенные в Херсонской области. Как сообщил командир батальона с позывным «Барс», захват острова происходил одновременно с установлением контроля над мостом, которым занимались силы 127-й отдельной бригады разведки.

Антоновский мост — автодорожный железобетонный балочный мост через реку Днепр, соединявший поселок Антоновка на правом Берегу с городом Алешки на левом.

