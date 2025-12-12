Дед Мороз из Великого Устюга посетил Амстердам

В Амстердаме прошел новогодний концерт с участием Деда Мороза из Великого Устюга

В одном из театров Амстердама состоялся новогодний концерт, в котором принял участие Дед Мороз из Великого Устюга. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие собрало полный зал, многие гости пришли на концерт целыми семьями. В программе звучали песни на английском и русском языках, а также рождественские композиции и произведения классической музыки. Кроме того, перед посетителями выступали юные исполнители в праздничных костюмах.

7 декабря Дед Мороз прогулялся по Риму в рамках своего предновогоднего турне. Визит волшебника был организован Русским домом в итальянской столице.

В ноябре Дед Мороз из Великого Устюга встретился с детьми в Русском доме в Ченнаи. Волшебник впервые посетил Панча Ратхас и масляный шар Кришны. Также Дед Мороз впервые побывал на берегу Бенгальского залива и окунул в нем ноги.

Ранее российский Дед Мороз рассказал о контактах с зарубежными коллегами.