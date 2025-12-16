Обама с супругой собирались посетить дом режиссера Райнера накануне его убийства

Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель должны были встретиться с режиссером Робом Райнером и его женой Мишель в день их убийства. Об этом заявила бывшая первая леди Белого дома в интервью на шоу Jimmy Kimmel Live!, ее слова передает газета The New York Times (NYT).

«Мы должны были увидеться с ними (Райнерами. — прим. ред.) в ту ночь — последнюю ночь», — сказала Мишель Обама.

По сообщению западных СМИ, Райнер и его жена были убиты, предположительно, их сыном Ником в собственном доме в Лос-Анджелесе. Их тела обнаружили 14 декабря. У обоих были рваные ножевые раны. Опознать тела погибших было трудно из-за случившегося пожара. Как отмечается, Ник Райнер на протяжении долгого времени боролся с наркотической зависимостью. При этом полиция его причастность к убийству родителей в данный момент официально не подтверждает.

Роб Райнер снял более 30 фильмов, в том числе «Когда Гарри встретил Салли», «Пока не сыграл в ящик» и «Несколько хороших парней».

