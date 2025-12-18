Россияне назвали свой любимый блокбастер Стивена Спилберга

Серия фильмов об Индиане Джонсе названа самым любимым блокбастером режиссера Стивена Спилберга среди россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщили в KION и Zigmund.Online со ссылкой на свой опрос.

На втором месте оказались фильмы «Парк Юрского периода» с 1993 по 1997 года. Третье место заняла картина «Первому игроку приготовиться». Также респонденты отметили «Войну миров», «Искусственный разум», «Особое мнение» и «Капитана Крюка». Участники исследования чаще всего говорили о масштабе и визуале и о чувстве приключения при обсуждении работ Спилберга. Реже упоминались герои, с которыми легко себя ассоциировать, технологическое новаторство и эмоциональность.

Участникам опроса также дали порассуждать о фэнтези. По мнению многих, этот жанр делает по-настоящему хорошим проработанность вымышленного мира и визуальные эффекты.

Респонденты отметили, что фэнтези поднимают им настроение и дают возможность почувствовать надежду и вдохновение.

Самой популярной фэнтези-вселенной стала фильмы и книги о Гарри Поттере. На втором месте — «Властелин колец», а третью позицию заняли «Хроники Нарнии». Также участники называли и свои, менее расхожие варианты, среди которых: «Ведьмак», «Игра престолов», «Аватар», «Матрица» и «Назад в будущее».

