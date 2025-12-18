Автоблогер Эрик Давидович впервые стал отцом

Российский автоблогер Эрик Давидович (Эрик Китуашвили, Давидыч) и его супруга Екатерина стали родителями. Об этом блогер рассказал у себя в социальных сетях.

Мальчика назвали Сандро. Роды, рассказывает молодой отец, были стремительными, супругу в роддом пришлось везти на автомобиле с включенными аварийными сигналами.

По словам Эрика Давидовича, для него и Екатерины было принципиальным вопросом, чтобы ребенок родился именно в Москве.

«Рожать в России — это безопасно и правильно. Для нашей семьи это естественно», — подчеркнул он.

Имя для мальчика родители выбирали осознанно, добавил блогер. Сандро — вариант имени Александр, распространенный в разных культурах, в том числе и грузинской.

Рождение сына мужчина называет новой точкой отсчета для себя. По словам блогера, он давно хотел ребенка, и с появлением сына эта мечта сбылась. По его словам, именно сейчас он почувствовал состояние внутренней победы, ради которого стоит идти вперед.

«Мужики, я с вами!» — обратился он к мужчинам, которые тоже стали отцами.

