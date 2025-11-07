На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын Децла объяснил, почему не выступает с треками отца

Сын Децла заявил, что не хочет петь песни отца ради популярности
juzeppe_junior/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын Децла Антоний Толмацкий в подкасте «Ничего святого» в сервисе «Звук» признался, что собирается выступать с песнями знаменитого отца.

Толмацкий сравнил творческий процесс с экономическим рынком. В пример он взял производителей резиновых уточек. К примеру, один завод выпустил качественный продукт, а другие копируют его. Однако копии оказываются менее качественными из-за удешевленного производства.

«Для меня творчество — это обмен энергией с талантливыми людьми. Если бы я хотел стать коммерческим артистом, то перепевал бы папины песни, гастролировал с его материалом и работал с дедушкой. Но мне важно оставаться личностью, а не превращаться в «резиновую уточку», — поделился артист.

Сын Децла признался, что ему неловко называть себя рэпером, так как у него предвзятое отношение к этому слову. Музыкант считает себя поэтом, который точно понимает, как должна звучать композиция.

Кирилла Толмацкого, известного как Децл, не стало 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске из-за сердечной недостаточности. Артисту было 35 лет.

В апреле сообщалось, что в России снимут художественный сериал про рэпера Децла. Подробности съемок сериала и актерского состава неизвестны.

