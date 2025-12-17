Цыганова призвала Нагиева вернуться в Дубай после слов о военных фильмах

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале возмутилась словам актера Дмитрия Нагиева о военных фильмах.

Цыганова опубликовала ролик, в котором Нагиев предрек рост популярности франшизы «Елки». Он объяснил это снижением интереса на военные картины, которые стали выпускаться в большом количестве. Актер уверен, что люди устали от «серости и грязи», показанных в фильмах о войне.

«Может, Нагиеву лучше обратно в Дубай улететь? Там солнышко, всегда тепло и кругом единомышленники-релоканты. Жил в ОАЭ 3 года с начала СВО и не жаловался. А как приехал на заработки в Россию, так сразу гниль с желчью полились. Хороший у нас Новый год намечается. «Елки» с Нагиевым и «За деньги — да!» с Долиной...» — заявила Цыганова.

14 декабря Дмитрий Нагиев высмеял франшизу «Елки» на премьере 12-й части. Он пошутил, что сейчас в кинотеатрах совсем плохо с показом зарубежного контента, раз россияне пришли на эту новогоднюю кинофраншизу.

