На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Цыганова призвала Нагиева вернуться в Дубай после слов о военных фильмах

Певица Вика Цыганова раскритиковала высказывания Нагиева о военных фильмах
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале возмутилась словам актера Дмитрия Нагиева о военных фильмах.

Цыганова опубликовала ролик, в котором Нагиев предрек рост популярности франшизы «Елки». Он объяснил это снижением интереса на военные картины, которые стали выпускаться в большом количестве. Актер уверен, что люди устали от «серости и грязи», показанных в фильмах о войне.

«Может, Нагиеву лучше обратно в Дубай улететь? Там солнышко, всегда тепло и кругом единомышленники-релоканты. Жил в ОАЭ 3 года с начала СВО и не жаловался. А как приехал на заработки в Россию, так сразу гниль с желчью полились. Хороший у нас Новый год намечается. «Елки» с Нагиевым и «За деньги — да!» с Долиной...» — заявила Цыганова.

14 декабря Дмитрий Нагиев высмеял франшизу «Елки» на премьере 12-й части. Он пошутил, что сейчас в кинотеатрах совсем плохо с показом зарубежного контента, раз россияне пришли на эту новогоднюю кинофраншизу.

Ранее Кушанашвили вспомнил, как подрался с Нагиевым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами