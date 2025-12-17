Для московских пенсионерок провели экскурсию у дома Ларисы Долиной

Mash: московских пенсионерок привели на экскурсию к дому Долиной в Хамовниках

Для московских пенсионерок провели экскурсию у дома народной артистки России Ларисы Долиной в Хамовниках. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Участницам провели короткую лекцию на тему бабкоскамерства — рассказали, кто жил в этой многоэтажке и почему больше не живет», — сказано в посте.

16 декабря Верховный суд (ВС) России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

В августе 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.

