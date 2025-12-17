Нагиеву призвали помочь отказаться от российских денег после слов о военном кино

Актер, телеведущий Дмитрий Нагиев позволил себе нечестные и пренебрежительные высказывания в сложное для страны время, поэтому его следует проверить на статус иноагента и по возможности «помочь» отказаться от российских денег. Так свою инициативу, направленную в Минкульт, в беседе с 360.ru объяснил депутат Курской облдумы Дмитрий Гулиев.

Депутат заявил, что его возмутили слова актера о том, что он устал от смотреть на «серость и грязь» в фильмах про войну.

«Мне кажется нечестным, когда известный актер, который сделал славу и огромные деньги на народной популярности, на работе в России, сейчас, когда сложное время в нашей стране, вот таким образом высказывается — пренебрежительно, с ухмылкой», — пояснил Гулиев.

Он подчеркнул, что раз актер сам не может отказаться от денег, которые ему платит страна, то властям следует оказать ему в этом поддержку.

Напомним, соответствующие высказывания Нагиев озвучил на премьере фильма «Елки 12». Артист заявил, что популярность франшизы будет расти из-за усталости зрителя от военного кино, которого в последнее время очень много появилось. Актер уверен, что у россиян уже «нет сил» смотреть на «серость и грязь» в картинах про войну. Он считает, что фильмы, подобные «Елкам», дают «иллюзию мирной счастливой жизни».

Гулиев, обратившийся после этих слов в Минкульт, заявил, что получает множество сообщений от якобы обеспокоенных граждан, в том числе и участников СВО, из-за действий Нагиева. Он попросил ограничить участие актера вв фильмах, финансируемых из бюджета, и признать его иноагентом.

Ранее Нагиев поблагодарил продюсеров «Елок» за возможность заработать на лекарства.