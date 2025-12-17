Нагиева призвали признать иноагентом из-за слов о фильмах про войну

Депутат Курской областной Думы Дмитрий Гулиев написал жалобу министру культуры РФ Ольге Любимовой на актера Дмитрия Нагиева. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Гулиева возмутили высказывания Нагиева на премьере фильма «Елки 12». Артист заявил, что популярность франшизы будет расти из-за усталости зрителя от военного кино, которого в последнее время появилось очень много. Актер уверен, что у россиян уже «нет сил» смотреть на «серость и грязь» в картинах про войну. Он считает, что фильмы, подобные «Елкам», дают «иллюзию мирной счастливой жизни».

По словам Гулиева, он получает множество сообщений от якобы обеспокоенных граждан, в том числе и участников СВО, из-за заявлений Нагиева. Депутат попросил проверить высказывания артиста. Он призвал ограничить участие актера в проектах, финансируемых из бюджета, а также рассмотреть вопрос о признании его иностранным агентом.

Словами Нагиева также возмутилась певица Виктория Цыганова. Она посоветовала актеру «лучше обратно улететь в Дубай».

