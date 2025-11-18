На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кушанашвили вспомнил, как подрался с Нагиевым

Anton Belitsky/Global Look Press

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «НОСТАЛЬЖИ» признался, что подрался с актером Дмитрием Нагиевым при первой встрече.

Знакомство знаменитостей произошло в самолете. По словам Кушанашвили, конфликт произошел из-за того, что его стошнило на Нагиева. Журналист признался, что находился в нетрезвом состоянии. По словам телеведущего, актер до сих пор припоминает ему тот случай.

Как отметил Кушанашвили, несмотря на неприятное знакомство, сам Нагиев оказался доброжелательным и дружелюбным человеком.

«Я помню, что он был учтив со стюардессами, на съемочной площадке с помощниками – вот это запомнилось мне больше всего! Потому что я обожаю дружелюбных и ненавижу людей высокомерных! Привет, Андрюшенька Малахов», — рассказал шоумен.

Кушанашвили признался, что до сих пор поддерживает приятельские отношения с Нагиевым. По словам журналиста, он каждый день переписывается с артистом.

В «НОСТАЛЬЖИ» шоумен также рассказал, что команда «Пусть говорят» требовала от Андрея Малахова больше брутальности.

Ранее Кушанашвили вспомнил, как ему платили за оскорбления в известном шоу.

