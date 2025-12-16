Отказавшаяся от алкоголя Слава решила начать пить после суда о деле Долиной

Певица Слава порадовалась решению Верховного суда в деле с квартирой коллеги Ларисы Долиной.
Слава заявила, что справедливость восторжествовала. Певица добавила, что «нажрется со всей страной».
«Хочется петь и танцевать. И только я, блин, пить бросила. Да ну его! Сейчас снова начну!» — отметила артистка.
Позже артистка призналась, что пить все-таки не будет.
16 декабря в ВС России прошло рассмотрение жалобы Полины Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной. Суд постановил пока оставить право собственности на жилье за Лурье. Дело о продаже недвижимости отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
15 декабря Слава пожаловалась, что не может совершить сделку по продаже собственной квартиры из-за дела с недвижимостью Долиной.
Слава рассказала, что ее покупатели отказываются подписывать договор до решения Верховного суда в деле Долиной. Если орган государственной власти встал бы на сторону народной артистки, то приобретатели отказались бы от сделки.
Артистка подчеркнула, что всегда живет «по ноте закона» и стабильно платит налоги. Слава уверена, что в деле Долиной происходит произвол.
Ранее Шаляпин призвал друзей Долиной купить ей квартиру.