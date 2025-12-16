В Верховном суде заявили, что Долина находится в квартире Лурье незаконно

Народная артистка России Лариса Долина находится в квартире Полины Лурье незаконно, если она не покинет ее добровольно, суд может выселить ее. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Верховного суда (ВС) РФ.

«Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится в квартире и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении», — сказали там.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

После слушания адвокат Лурье не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Юрист отметила, что до последнего момента верила в победу, несмотря на трудности и нервы, сопровождавшие долгий процесс.

