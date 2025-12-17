На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какое жилье осталось у Долиной после вердикта Верховного суда

SHOT: у Ларисы Долиной в Москве останется еще одна квартира в Лефортово
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

У певицы Ларисы Долиной после решения Верховного суда (ВС) РФ в Москве останется еще одна квартира в Лефортово. Об этом пишет Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«Но жить в ней, скорее всего, артистка не сможет — она слишком мала для нее. Как выяснил SHOT, площадь последней недвижимости певицы в столице составляет 50 кв. метров, и такая небольшая квартира оценивается в 18 млн рублей», — говорится в посте.

По данным журналистов, это жилье артистка купила почти 20 лет назад — в мае 2006 года. Квартира до сих пор принадлежит певице, хотя она не жила и не собирается жить в ней, следует из материала.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее аналитики оценили влияние «схемы Долиной» на рынок вторичного жилья.

Все новости на тему:
Скандал вокруг Долиной
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами