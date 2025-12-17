Стало известно, какое жилье осталось у Долиной после вердикта Верховного суда

У певицы Ларисы Долиной после решения Верховного суда (ВС) РФ в Москве останется еще одна квартира в Лефортово. Об этом пишет Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«Но жить в ней, скорее всего, артистка не сможет — она слишком мала для нее. Как выяснил SHOT, площадь последней недвижимости певицы в столице составляет 50 кв. метров, и такая небольшая квартира оценивается в 18 млн рублей», — говорится в посте.

По данным журналистов, это жилье артистка купила почти 20 лет назад — в мае 2006 года. Квартира до сих пор принадлежит певице, хотя она не жила и не собирается жить в ней, следует из материала.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее аналитики оценили влияние «схемы Долиной» на рынок вторичного жилья.