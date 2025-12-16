Саша Стоун оказался в больнице

Блогер и спортсмен Саша Стоун (настоящее имя — Александр Зарубин) сообщил в Telegram-канале, что оказался в больнице.

«Утречко начинается вот так. Что-то глаза совсем не проходят… Столкнулся с таким впервые… Берегите себя», — поделился блогер.

Стоун жаловался на аллергию. Из-за опухлости он не мог открыть глаза. Блогер не стал показывать, как сейчас выглядит, так как не хочет, чтобы его лицо с аллергией распространилось в медиа.

«У меня пухлое лицо раза в два, у меня текут слезы без остановки. Такое просто даже нельзя вам показывать. У меня просто лицо в три раза больше, чем обычно», — жаловался спортсмен.

Саша Стоун получил широкую известность после проекта «Звезды в Африке», где стал одним из скандальных участников. В 2024-м он снялся в экстремальном шоу «Выжить в Дубае». На съемках проекта Стоун раскрыл свой роман с бывшей участницей Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Однако вскоре после выхода шоу появились слухи об их расставании. В июле Сысоева подтвердила, что они с блогером Сашей Стоуном расстались.

Ранее звезду «Инспектора Гаджета» нашли на улице Лос-Анджелеса после передозировки.