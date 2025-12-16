На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Саша Стоун оказался в больнице

Блогер Саша Стоун приехал в больницу из-за проблем с глазами
true
true
true
close
Фото из личного архива

Блогер и спортсмен Саша Стоун (настоящее имя — Александр Зарубин) сообщил в Telegram-канале, что оказался в больнице.

«Утречко начинается вот так. Что-то глаза совсем не проходят… Столкнулся с таким впервые… Берегите себя», — поделился блогер.

Стоун жаловался на аллергию. Из-за опухлости он не мог открыть глаза. Блогер не стал показывать, как сейчас выглядит, так как не хочет, чтобы его лицо с аллергией распространилось в медиа.

«У меня пухлое лицо раза в два, у меня текут слезы без остановки. Такое просто даже нельзя вам показывать. У меня просто лицо в три раза больше, чем обычно», — жаловался спортсмен.

Саша Стоун получил широкую известность после проекта «Звезды в Африке», где стал одним из скандальных участников. В 2024-м он снялся в экстремальном шоу «Выжить в Дубае». На съемках проекта Стоун раскрыл свой роман с бывшей участницей Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Однако вскоре после выхода шоу появились слухи об их расставании. В июле Сысоева подтвердила, что они с блогером Сашей Стоуном расстались.

Ранее звезду «Инспектора Гаджета» нашли на улице Лос-Анджелеса после передозировки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами