Звезду «Инспектора Гаджета» нашли на улице Лос-Анджелеса после передозировки

Актеру Энди Дику оказали медицинскую помощь после передозировки
Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Американского актера Энди Дика нашли на улице Лос-Анджелеса после передозировки. Об этом сообщает TMZ.

Дика обнаружили прохожие, когда он сидел на бетоне возле здания. Актер находился в тяжелом состоянии. Люди попытались привести его в чувства и вызвали скорую. Артисту сделали укол для устранения последствий передозировки опиоидами. Отмечается, что знаменитость не был госпитализирован.

Издание связалось с Диком после происшествия. Актер отказался делиться подробностями инцидента. Однако он уверил, что сейчас с ним все в порядке.

TMZ уточнил, что Энди Дик уже несколько лет борется с наркотической зависимостью.

Энди Дик наиболее известен по картинам «Армейские приключения», «Кабельщик», «Лучшие люди», «Инспектор Гаджет», «Дорожное приключение», «Свидание моей мечты», «Блондинка с амбициями». В его фильмографии более 150 работ. Актер также принимал участие в проектах «Симпсоны», «Скорая помощь», «Сообщество», «Гриффины», «Звездный путь: Вояджер», «Король Лев 2: Гордость Симбы».

Ранее сын известной блогерши потрогал ядовитых гусениц и попал в больницу.

