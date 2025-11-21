На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Джигурда раскрыл гонорар за участие в шоу «Звезды под капельницей»

Шоумен Джигурда сравнил свой гонорар в «Звездах под капельницей» с пенсией за 20 лет
Алексей Филиппов/РИА Новости

Актер и певец Никита Джигурда в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответил на критику коллег Стаса Садальского и Оскара Кучеры за участие в шоу «Звезды под капельницей».

Джигурда уверил, что не имеет проблем с алкоголем. Он заявил, что эпатировал и напился в проекте за хороший гонорар. По мнению артиста, Садальский и Кучера сами бы захотели поучаствовать в шоу, если бы узнали сумму.

«Я получил сумму, которая эквивалентна 20 годам выплаты пенсии. Пенсию за 20 лет мне заплатили одноразово за участие. И за определенные действия, чтобы я напился, покуролесил. Мог бы заработать еще больше, если бы устроил скандал с Настей Волочковой», — поделился актер.

16 ноября Станислав Садальский раскритиковал первый эпизод шоу «Звезды под капельницей». Артист отметил, что на проекте было очень много непристойного контента. В пример он привел то, что балерина Анастасия Волочкова захотела ночью выйти замуж за блогера Рому Желудя. По словам актера, у него остался «осадок и чувство неловкости» за участников и происходящее.

Позже к осуждению проекта присоединился Оскар Кучера.

Ранее Рома Желудь рассказал об эрекции из-за шпагата Волочковой.

