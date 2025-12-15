Назван лучший телеведущий 2025 года по мнению россиян

Народный артист России Николай Басков стал лучшим телеведущим 2025 года по мнению россиян. Такой результат показало ежегодное голосование на сайте kp.ru.

Участники голосования оценили харизму и чувство юмора певца. Отмечается, что Басков становится лучшим среди телеведущих уже второй год подряд.

Второе место в рейтинге занял Вячеслав Макаров, который является ведущим шоу «Маска» и «Аватар». На третьей позиции оказался Борис Корчевников, ведущий программы «Судьба человека». На четвертой строчке расположился Андрей Малахову, который в 2024 году занял второе место. А на пятой позиции оказался теледоктор Александр Мясников.

В сентябре Николай Басков впервые высказался о своем внешнем сходстве с персонажем мультфильма «Шрек 2» принцем Чармингом, заявив, что «это он». При этом певец пошутил, что раньше стеснялся признавать свое сходство этим героем. Помимо этого, артист признался, что хочет стать популярным в TikTok.

Ранее Николай Басков оценил свою кандидатуру в качестве замены Ивана Урганта.