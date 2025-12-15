На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван лучший телеведущий 2025 года по мнению россиян

Певец Николай Басков назван лучшим телеведущим 2025 года
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Николай Басков стал лучшим телеведущим 2025 года по мнению россиян. Такой результат показало ежегодное голосование на сайте kp.ru.

Участники голосования оценили харизму и чувство юмора певца. Отмечается, что Басков становится лучшим среди телеведущих уже второй год подряд.

Второе место в рейтинге занял Вячеслав Макаров, который является ведущим шоу «Маска» и «Аватар». На третьей позиции оказался Борис Корчевников, ведущий программы «Судьба человека». На четвертой строчке расположился Андрей Малахову, который в 2024 году занял второе место. А на пятой позиции оказался теледоктор Александр Мясников.

В сентябре Николай Басков впервые высказался о своем внешнем сходстве с персонажем мультфильма «Шрек 2» принцем Чармингом, заявив, что «это он». При этом певец пошутил, что раньше стеснялся признавать свое сходство этим героем. Помимо этого, артист признался, что хочет стать популярным в TikTok.

Ранее Николай Басков оценил свою кандидатуру в качестве замены Ивана Урганта.

