«Квартиры в США и Москве»: кому достанется наследство Левона Оганезова

У композитора Левона Оганезова остались квартиры в Москве и Нью-Йорке. Кому достанется наследство Оганезова, сообщает NEWS.ru.

В конце 1960-х Оганезов встретил свою будущую жену Софью, в браке родились две дочери — Мария (1970) и Дарья (1980). Женщины давно живут в США.

Кроме того, у композитора остались три внучки. По данным издания, Оганезов составил завещание, согласно которому все имущество, включая недвижимость, достанется жене Софье и дочерям.

Оганезова не стало в Нью-Йорке 13 декабря. Его называли «королем аккомпанемента», на протяжении многих десятилетий он выступал с известными звездами.

Артист снялся в нескольких фильмах, среди которых «След дождя» (1991), «Ключ от спальни» (2003) и «Чердачная история» (2004). Кроме того, он был соведущим телевизионных программ «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», «Жизнь прекрасна», «Клуб «Белый попугай» и «Суета вокруг рояля».

Ранее стали известны дата и место прощания с Левоном Оганезовым.