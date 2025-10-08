Зоя Бербер вернулась к роли полицейского-андроида

Третий сезон сериала «Проект «Анна Николаевна» выйдет в 2026 году

Актриса Зоя Бербер вернется к роли первой женщины-андроида Анны Николаевны на службе в полиции в исполнении Зои Бербер. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Выход третьего сезона «Проект «Анна Николаевна» запланирован на 2026 год. Режиссером выступил Сергей Дьячковский. За сценарий отвечали Дмитрий Лемешев и команда авторов, работавших над двумя предыдущими сезонами.

К своим ролям также вернулись Антон Филипенко, Федор Лавров, Маруся Климова и Кузьма Сапрыкин.

В новых сериях выясниться, что жена Андрея Пожарского на самом деле — секретный андроид, которого подселили к полицейскому в рамках научного эксперимента. Также в городе N появится новый неконтролируемый андроид в образе бабушки.

Бербер призналась, что очень ждала возвращение в проект. Она рассказала, что ее героиню ждут перемены.

«Ей предстоит открыть для себя этот мир и жителей городка N заново. Поэтому, думаю, зрители с удовольствием будут следить за тем, как продолжится история у полюбившихся персонажей и какой перед ними предстанет Аня, судьба которой во втором сезоне завершилась так трагично», — поделилась актриса.

