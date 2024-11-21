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Ольга Бузова стала актрисой: «У меня есть киностульчик!»

Певица Ольга Бузова объяснила, что надевала свадебное платье ради роли в фильме

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Певица Ольга Бузова объяснила, что надевала свадебное платье в рамках съемок комедии «Равиоли Оли», где она исполнит главную роль. Ее слова передает «СтарХит».

Бузова сыграет саму себя в предстоящем фильме — доверившуюся не тому мужчине поп-диву. По сюжету знаменитость покупает убыточный завод по производству пельменей по совету своего спутника.

Продюсер проекта Лика Бланк призналась, что на создание фильма ее вдохновил поход с Бузовой в ресторан два года назад. В личной беседе артистка призналась, что поправилась, поскольку нашла «лучшую доставку пельменей». Съемки «Равиоли Оли» станут первыми для Бузовой как актрисы.

Артистка призналась, что теперь смотрит на все по-другому — «как киноактриса».

«У меня есть свой вагончик, у меня есть райдер! Кинорайдер! Стульчик с моим именем и фамилией. Киностульчик! Я теперь к каждому слову буду подставлять «кино», звучит очень козырно», — порадовалась она.

19 ноября «СтарХит» сообщил, что Бузову сфотографировали во время примерки свадебного платья в одном из бутиков Москвы.

По информации издания, певица приехала в салон с командой и примерила несколько образов, которые подобрали ей консультанты бутика. Источник сообщил «СтарХиту», что ряд платьев Бузовой «особо приглянулись».

Ранее сообщалось, что Витас мог решиться на пластику после критики за лишний вес.

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