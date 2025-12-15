Лев Лещенко рассказал, как пережил самый экстремальный в жизни Новый год

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что считает самым экстремальным в своей жизни новогодний праздник 1971 года. В беседе с Общественной Службой Новостей певец сообщил, что тогда ему чуть не пришлось провести ночь в сломанном автобусе на пути в гостиницу.

По словам исполнителя, сразу после записи «Песни года» он вместе с другими артистами на автобусе отправился в гостиницу, чтобы успеть к полуночи. Однако транспорт в пути сломался, пришлось его долго чинить, из-за чего возникла угроза остаться на дороге на всю ночь.

«В последние секунды мы успели добраться в гостиницу, открыли шампанское и успели выпить ровно в полночь. Это был самый экстремальный Новый год в моей жизни», — вспомнил Лещенко, добавив, что тогда праздник он провел в компании других знаменитых артистов.

До этого певец Шура рассказал, что самой лучшей в своей жизни была новогодняя ночь, которую он провел с бездомными за решеткой. По словам артиста, в тот вечер, нарядившись в «определенный образ», он выпил, а затем упал в яму. Приехавшие на место инцидента полицейские приняли его за представителя древнейшей профессии, не узнав в нем певца. В итоге праздник он встречал в тюрьме с бездомными, которые вместе с ним пели его хиты.

Ранее Шуфутинский заявил, что изменил подход к празднованию предстоящего Нового года.