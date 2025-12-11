Шуфутинский заявил, что изменил подход к празднованию предстоящего Нового года

Знаменитый шансонье Михаил Шуфутинский рассказал, что во время новогодних праздников часто устраивает гастрольные туры и выступает с концертами. Но в этот раз он решил изменить подход к празднику и остаться со своей семьей. При этом совсем от выступлений он не откажется – просто их будет не так много, рассказал он Общественной Службе Новостей.

«В Новый год мы любим собираться всей дружной семьей под одной крышей и проводить праздник, — отметил певец. — Пока все живы и здоровы, хочется весело провести время и вспомнить самые теплые моменты из жизни».

Шуфутинский добавил, что во время новогодних праздников очень любит переслушивать старинные советские песни, включая композиции из фильма «Карнавальная ночь».

До этого певец Шура рассказал, что самой лучшей в своей жизни была новогодняя ночь, которую он провел с бездомными за решеткой. По словам артиста, в тот вечер, нарядившись в «определенный образ», он выпил, а затем упал в яму. Приехавшие на место инцидента полицейские приняли его за представителя древнейшей профессии, не узнав в нем певца. В итоге праздник он встречал в тюрьме с бездомными, которые вместе с ним пели его хиты.

