На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шуфутинский заявил, что изменил подход к празднованию предстоящего Нового года

Шансонье Шуфутинский отказался от гастролей в предстоящий Новый год
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Знаменитый шансонье Михаил Шуфутинский рассказал, что во время новогодних праздников часто устраивает гастрольные туры и выступает с концертами. Но в этот раз он решил изменить подход к празднику и остаться со своей семьей. При этом совсем от выступлений он не откажется – просто их будет не так много, рассказал он Общественной Службе Новостей.

«В Новый год мы любим собираться всей дружной семьей под одной крышей и проводить праздник, — отметил певец. — Пока все живы и здоровы, хочется весело провести время и вспомнить самые теплые моменты из жизни».

Шуфутинский добавил, что во время новогодних праздников очень любит переслушивать старинные советские песни, включая композиции из фильма «Карнавальная ночь».

До этого певец Шура рассказал, что самой лучшей в своей жизни была новогодняя ночь, которую он провел с бездомными за решеткой. По словам артиста, в тот вечер, нарядившись в «определенный образ», он выпил, а затем упал в яму. Приехавшие на место инцидента полицейские приняли его за представителя древнейшей профессии, не узнав в нем певца. В итоге праздник он встречал в тюрьме с бездомными, которые вместе с ним пели его хиты.

Ранее Анита Цой объяснила новогоднее выступление в костюме покемона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами