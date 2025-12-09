Шура назвал самым лучшим Новый год, проведенный в тюрьме с бездомными

Певец Шура рассказал, что практически каждое празднование Нового года заканчивается для него необычными, веселыми ситуациями, напоминающими сюжет анекдотов. Так, самой лучшей в своей жизни он в беседе с Общественной Службой Новостей назвал новогоднюю ночь, которую провел с бездомными за решеткой.

По словам артиста, в тот вечер, нарядившись в «определенный образ», он выпил, а затем упал в яму. Приехавшие на место инцидента полицейские приняли его за представителя древнейшей профессии, не узнав в нем певца.

«Меня отвезли в участок, слово за слово, и отправили в камеру к другим ребятам», — вспомнил Шура.

В итоге он оказался за решеткой с бездомными людьми, которые узнали его и вместе с ним начали петь самые популярные композиции исполнителя. По словам Шуры, выяснилось, что эти бездомные смотрели его клипы с витрин магазинов, поэтому хорошо знали весь его репертуар. Эту новогоднюю ночь певец назвал лучшей в своей жизни.

Актер, шоумен Никита Джигурда рассказал, что на Новый год отказывается от участия в корпоративах и каких-либо проектах ради того, чтобы провести время со своей семьей. Он признался, что предпочитает устраивать в праздничный вечер бал-маскарад, участники которого наряжаются сказочными героями.

