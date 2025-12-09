На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шура назвал самым лучшим Новый год, проведенный в тюрьме с бездомными

Певец Шура: свой лучший Новый год я провел за решеткой с бездомными
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Певец Шура рассказал, что практически каждое празднование Нового года заканчивается для него необычными, веселыми ситуациями, напоминающими сюжет анекдотов. Так, самой лучшей в своей жизни он в беседе с Общественной Службой Новостей назвал новогоднюю ночь, которую провел с бездомными за решеткой.

По словам артиста, в тот вечер, нарядившись в «определенный образ», он выпил, а затем упал в яму. Приехавшие на место инцидента полицейские приняли его за представителя древнейшей профессии, не узнав в нем певца.

«Меня отвезли в участок, слово за слово, и отправили в камеру к другим ребятам», — вспомнил Шура.

В итоге он оказался за решеткой с бездомными людьми, которые узнали его и вместе с ним начали петь самые популярные композиции исполнителя. По словам Шуры, выяснилось, что эти бездомные смотрели его клипы с витрин магазинов, поэтому хорошо знали весь его репертуар. Эту новогоднюю ночь певец назвал лучшей в своей жизни.

Актер, шоумен Никита Джигурда рассказал, что на Новый год отказывается от участия в корпоративах и каких-либо проектах ради того, чтобы провести время со своей семьей. Он признался, что предпочитает устраивать в праздничный вечер бал-маскарад, участники которого наряжаются сказочными героями.

Ранее Собчак раскрыла, как отпразднует Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами