Звезда сериала «Слово пацана» рассказал об истории из детства, которая его шокировала

Актер Слава Копейкин поделился историей из своего детства, которая повергла его в шок. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на премьере анимационного проекта «Финник 2».

По его словам, она произошла, когда он поехал со своим дядей и его друзьями в деревню. Они не смогли доехать до места назначения, поскольку их транспорт застрял в грязи в поле.

«Приехал трактор нас выручать, и он застрял. Для моего детского мозга то, что придумали мой дядя и его друзья, как вытащить трактор из ямы, это было шоком. Они привязали к колесу бревно, колесо начало прокручиваться, затащилось само (бревно — Прим. ред.) на колесо, и он поехал», — поделился Копейкин.

В августе сообщалось, что звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Слава Копейкин присоединился к актерскому составу озвучки детского мультфильма «Финник 2». Ему досталась роль немногословного и молчаливого Тима. Он объединится с любознательной Кристиной, чтобы помочь Финнику вернуть силу древней магии. Финника и его подругу Кристину вновь озвучат Михаил Хрусталев и Вероника Макеева, Ида Галич вернется к роли мамы Кристины.

Ранее звезда «Слова пацана» пришел на кинопремьеру в длинной шубе с гладкой укладкой.