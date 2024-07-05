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Звезда «Слова пацана» об учебе в ГИТИСе: «Всегда был раздолбаем»

Актер Слава Копейкин удивился, что закончил ГИТИС с красным дипломом

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Пресс-служба Кинопоиска

Актер Слава Копейкин признался в беседе с Hello!, что все удивились его красному диплому ГИТИСа.

Копейкин объяснил, что всегда был «раздолбаем». По словам артиста, он почти никогда не ходил на пары и готовился очень плохо. Он назвал такой подход неправильным. По словам актера, еще в школе он понял, что может «заболтать» преподавателя, если хоть немного знает предмет.

«Педагоги считали, что я не могу вовремя собраться. Когда закончил с красным дипломом, то не только Меньшиков в это не поверил. Все удивились, даже я!» — поделился артист.

Копейкин уточнил, что у него есть интерес к профессии. Несмотря на то, что он пропускал занятия, артист интересовался зарубежным театром, читал пьесы и узнавал о других театральных школах.

«И всегда много читал: в метро, на парах, где неинтересно, на занятиях по мастерству, пока ребята свои этюды показывали. Так было первые два курса, а потом началась черная эмоциональная полоса, затяжная депрессия», — рассказал актер.

Слава Копейкин стал известен по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее звезды «Слова пацана» воссоединятся в новом сериале про 90-е.

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