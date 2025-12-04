На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мошенники использовали Козловского для обмана россиян

Актер Козловский опроверг слух, что участвовал в мошеннической схеме
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Актер Данила Козловский в Telegram-канале предупредил поклонников, что мошенники пытаются обмануть людей от его имени.

«По некоторым Telegram-каналам летит реклама какой-то финансовой схемы якобы с моей рекомендацией. Это скам и мошенничество!» — заявил артист.

Козловский уверил, что не участвует ни в каких «мутных» инвестиционных или финансовых проектах. Он также опроверг слух, что предлагает участвовать в подобных схемах. Актер призвал поклонников остерегаться мошенников, а также беречь себя и своих близких.

В декабре издание Super рассказало, что мошенники создали новую схему обмана людей и использовали в ней мать Дмитрия Нагиева Людмилу, которой уже не стало.

По данным издания, аферисты отправляют людям фишинговую рассылку якобы от имени популярных маркетплейсов. Пользователи получили сообщения о «задержании матери популярного российского актера и ведущего Дмитрия Нагиева, которая заработала деньги на маркетплейсе благодаря специальной акции». Матери звезды не стало в 2015 году.

В сообщения мошенники прикрепляют ссылку на эту «акцию». Отмечается, что переход по ней может привести к потере личных данных и средств.

Ранее Лазарева назвала свою теорию, почему россияне попадаются на уловки украинских мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами