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Люся Чеботина о романе с Киселевым: «Для самой была загадка»

Певица Люся Чеботина призналась, что любила Юрия Киселева

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lusia_chebotina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Люся Чеботина призналась в интервью Надежде Стрелец, что артист и продюсер Юрий Киселев (ЮрКисс) долго за ней ухаживал.

Чеботина отметила, что сама не знает, какие отношения были между ней и ЮрКиссом. У пары не было договоренностей. По словам артистки, ее чувства к коллеге были искренними. Однако она не уверена, что Киселев не подразумевал это как пиар-роман.

«Для меня самой была загадка, почему мы выходим на дорожку, и парень ведет себя, как будто мы пара. А я в этот момент не знаю, как реагировать. Потому что, когда спрашивают: «Что между вами?» Он очень как-то уходил от ответа. И сама, в надежде, что у нас есть хоть какое-то будущее, я не хотела форсировать эти события», — поделилась исполнительница.

Чеботина призналась, что очень любила ЮрКисса. Тогда ей казалось, что это взаимно.

«Мы ходили в кино. Он меня обнимал, брал за руку, гладил, говорил комплименты. А потом все, пока. И как девочка, я не понимала, что происходит», — рассказала певица.

Чеботина отметила, что к ней не подходили знакомиться мужчины из-за неясного статуса отношений с Киселевым. Потенциальные ухажеры думали, что у певицы роман с ЮрКиссом, а «по факту» все эти годы артистка была одна. По словам Чеботиной, она официально начала встречаться с певцом только после успеха трека «Солнце Монако».

Ранее Чеботина вспомнила, как после шутки Крутого захотела сесть на диету.

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