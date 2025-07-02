Объявлен актерский состав новой части «Елки 12»: «Больше напоминают «Слово пацана»

Комедия «Елки 12» с Минекаевым и Нагиевым выйдет 18 декабря 2025 года

В актерский состав новогодней комедии «Елки 12» вновь войдут шоумен Дмитрий Нагиев, Марат из «Слова пацана» Рузиль Минекаев, звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков и артистка Надежда Маркина. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

К предыдущему касту в будущем проекте присоединятся один из ведущих шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев, блогерша Мария Камова (она же — Маш Милаш), комикесса Ольга Картункова, а также — Андрей Максимов, Борис Дергачев, Юлия Топольницкая и другие. Релиз «Елок 12» запланирован на 18 декабря 2025 года.

Кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина пошутила в своем Telegram-канале: «Чем дольше живу, тем больше «Елки» напоминают «Слово пацана».

Сюжет комедии расскажет о 9-летнем Ване из Кирова, который отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Незадолго до праздника мальчик узнает о расставании родителей, и он готов отправиться в путешествие ради воссоединения семьи.

Авторами сценария и креативными продюсерами выступили Жора Крыжовников («Слово пацана») и Петр Внуков («Мир! Дружба! Жвачка»).

Ранее в Госдуме призвали запретить концерты артистов, одержимых пластикой.