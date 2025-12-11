Саша Петров споет в Новый год на Первом канале

Актеры Петров и Исакова споют песню о Буратино на Новогодней ночи на Первом

Актеры Виктория Исакова и Александр Петров в преддверии выхода нового фильма «Буратино» споют на Первом канале. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба вещателя.

Исакова и Петров приняли участие в съемках Новогодней ночи на Первом канале в образах лисы Алисы и кота Базилио. Вместе они споют знаменитую песню из советского «Буратино» на слова Юрия Энтина и музыку Алексея Рыбникова.

С ними хит из кинокартины исполнят девять финалистов шоу «Голос. Дети» — Мария Никулина, Жасмина Тузелова, Виктория Захарова, Арина Кияшко, Милана Крохина, Матвей Диденко, Анита Петросян и Матвей Яицкий, а также детский хор «Лучший голос Земли» и хореографический коллектив «UP-студия» школы N293 А.Т. Твардовского. Всего в кадре окажется 250 детей, среди которых будет и дочка Виктории Исаковой Варвара.

Александр Петров называет «Буратино» частью ДНК россиян.

«Эти слова, эта музыка были с нами на каждом новогоднем утреннике в детском саду, в школе. И роль Базилио для меня невероятно важна. Это ураган энергии, искренности и наивности. Персонаж, который может пойти не по тому пути, пропустив главные вещи — любовь и дружбу. Но в итоге именно они становятся для него приоритетом, и свое хулиганство он направляет уже во благо», — говорит актер.

Исакова подчеркивает, что в современной версии Буратино остались вечные и базовые для всех ценности: любовь, дружба, умение прощать.

«Быть частью этой истории, которая с детства живёт в каждом из нас, — большая радость. Я приду в кинотеатр в праздники со всеми — с родными, друзьями, — чтобы снова ощутить это волшебство и разделить его со зрителями», — обещает звезда.

Новый фильм «Буратино» выйдет в кинотеатрах 1 января 2026 года.

