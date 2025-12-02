На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшая жена Гуфа назвала алкоголь легализованным злом

Блогерша Айза-Лилуна Ай выступила против алкоголя
close
@aizalovesam/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай в Telegram-канале выступила против алкоголя, наркотиков и азартных игр.

Айза подчеркнула, что нет безопасной дозы алкоголя. Она напомнила, что спиртное вредно в малых количествах и при редком употреблении. Блогерша назвала алкоголь легализованным злом, на котором зарабатывают люди.

«Алкоголь не расслабляет, не лечит, не убирает тревогу. Вы всегда берете взаймы у своего организма. Выпив пару бокалов, вам станет легче на пару часов, но откат не заставит вас ждать!» — рассказала бизнесвумен.

Айза отметила, что не осуждает людей, которые пьют. Однако, по ее мнению, человек получит больше поддержки, если откажется от спиртного.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Ранее Айза написала гневное сообщение Илону Маску.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами