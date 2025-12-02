Бывшая жена Гуфа назвала алкоголь легализованным злом

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай в Telegram-канале выступила против алкоголя, наркотиков и азартных игр.

Айза подчеркнула, что нет безопасной дозы алкоголя. Она напомнила, что спиртное вредно в малых количествах и при редком употреблении. Блогерша назвала алкоголь легализованным злом, на котором зарабатывают люди.

«Алкоголь не расслабляет, не лечит, не убирает тревогу. Вы всегда берете взаймы у своего организма. Выпив пару бокалов, вам станет легче на пару часов, но откат не заставит вас ждать!» — рассказала бизнесвумен.

Айза отметила, что не осуждает людей, которые пьют. Однако, по ее мнению, человек получит больше поддержки, если откажется от спиртного.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

