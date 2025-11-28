Пугачева рискует потерять «Рождественские встречи»

Певица Пугачева может потерять права на «Рождественские встречи» в 2026 году

Певица Алла Пугачева рискует утратить исключительные права на товарный знак телепрограммы «Рождественские встречи». Об этом сказано на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

В публичном реестре указано, что дата окончания действия исключительного права — 10 октября 2026 года. Правообладателем указана Пугачева Алла Борисовна. Таким образом, если до финальной даты не будет подано заявление о продлении прав, то товарный знак перейдет в общественное достояние: любой сможет использовать наименование «Рождественские встречи» для коммерческих проектов без согласия певицы.

«Рождественские встречи» — культовый телефестиваль, выходивший в эфир с 1988 по 2013 год. Пугачева выступала как ведущая, участница и неформальный художественный руководитель проекта.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

