На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адвокат рассказал, кому достанется бренд Пугачевой «Алла Борисовна»

Адвокат Жорин: бренд певицы Пугачевой теоретически может получить любой человек
true
true
true
close
Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Адвокат Сергей Жорин рассказал, кому достанется товарный знак «Алла Борисовна» народной артистки СССР Аллы Пугачевой, когда певица утратит право на него. Специалиста цитирует aif.ru.

По словам Жорина, исключительное право на знак будет прекращено в случае, если срок регистрации не будет продлен в установленном порядке, включая льготный полугодовой период после истечения срока. Кроме того, возможно аннулирование регистрации в связи с неиспользованием, если заинтересованное лицо обратится с соответствующим требованием и докажет трехлетний период неиспользования.

Теоретически, продолжил он, любой человек сможет зарегистрировать бренд «Алла Борисовна» на себя, и приоритет получает тот, кто первым подаст заявку. Однако Роспатент может отказать в регистрации, если обозначение лишено различительной способности, представляет собой имя без дополнительных элементов или воспринимается как обычное словосочетание без индивидуализирующих признаков, добавил Жорин.

Перерегистрация обозначения с некоторыми изменениями возможна, но зависит от оценки различительной способности и отсутствия вводящей в заблуждение ассоциации, подчеркнул он.

Товарный знак «Алла Борисовна» был зарегистрирован в 1997 году. Под ним могут выпускать в том числе одежду, головные уборы, игрушки, напитки, табак. В последний раз срок действия регистрации Пугачева продлевала в 2016 году, он истекает в апреле 2026 года.

Накануне сообщалось, что Алла Пугачева рискует утратить исключительные права на товарный знак телепрограммы «Рождественские встречи».

Ранее стала известна судьба спорного пирса Аллы Пугачевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами