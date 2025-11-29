Адвокат рассказал, кому достанется бренд Пугачевой «Алла Борисовна»

Адвокат Сергей Жорин рассказал, кому достанется товарный знак «Алла Борисовна» народной артистки СССР Аллы Пугачевой, когда певица утратит право на него. Специалиста цитирует aif.ru.

По словам Жорина, исключительное право на знак будет прекращено в случае, если срок регистрации не будет продлен в установленном порядке, включая льготный полугодовой период после истечения срока. Кроме того, возможно аннулирование регистрации в связи с неиспользованием, если заинтересованное лицо обратится с соответствующим требованием и докажет трехлетний период неиспользования.

Теоретически, продолжил он, любой человек сможет зарегистрировать бренд «Алла Борисовна» на себя, и приоритет получает тот, кто первым подаст заявку. Однако Роспатент может отказать в регистрации, если обозначение лишено различительной способности, представляет собой имя без дополнительных элементов или воспринимается как обычное словосочетание без индивидуализирующих признаков, добавил Жорин.

Перерегистрация обозначения с некоторыми изменениями возможна, но зависит от оценки различительной способности и отсутствия вводящей в заблуждение ассоциации, подчеркнул он.

Товарный знак «Алла Борисовна» был зарегистрирован в 1997 году. Под ним могут выпускать в том числе одежду, головные уборы, игрушки, напитки, табак. В последний раз срок действия регистрации Пугачева продлевала в 2016 году, он истекает в апреле 2026 года.

