На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лариса Долина уехала в Наро-Фоминск: «Музыка спасает от дрянного»

Певица Долина заявила, что творчество и музыка спасают ее от негатива
true
true
true
close
Global Look Press

Народная артистка России Лариса Долина на фоне скандала со своей квартирой уехала выступать в Наро-Фоминск. Об этом сообщает NEWS.ru.

Певица поблагодарила зрителей за интерес к ней и ее песням. Очевидцы утверждают, что голос артистки срывался.

«Я надеюсь, что этот вечер будет таким же теплым и сердечным, как и настроение, с которым я вышла на сцену. Творчество и музыка они спасает от всего самого плохого и дрянного», — намекнула на негатив вокруг себя она.

В ноябре Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи своей столичной квартиры. Певица заявила, что стала жертвой мошенников и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости Полине Лурье.

В итоге та осталась и без квартиры, и без уплаченных за нее 112 млн руб. Такой поворот вызвал бурю возмущения: пользователи соцсетей начали спорить о справедливости решения, а на артистку обрушился поток критики, фактически приведший к ее «отмене» в медиа. Теперь спор дошел до Верховного суда, который рассмотрит жалобу Лурье на вердикты нижестоящих инстанций.

Накануне СМИ узнали о влиянии аферистов на Долину.

Ранее в суде посмотрели видео сделки купли-продажи квартиры Долиной.

Все новости на тему:
Скандал вокруг Долиной
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами