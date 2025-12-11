Лариса Долина уехала в Наро-Фоминск: «Музыка спасает от дрянного»

Певица Долина заявила, что творчество и музыка спасают ее от негатива

Народная артистка России Лариса Долина на фоне скандала со своей квартирой уехала выступать в Наро-Фоминск. Об этом сообщает NEWS.ru.

Певица поблагодарила зрителей за интерес к ней и ее песням. Очевидцы утверждают, что голос артистки срывался.

«Я надеюсь, что этот вечер будет таким же теплым и сердечным, как и настроение, с которым я вышла на сцену. Творчество и музыка они спасает от всего самого плохого и дрянного», — намекнула на негатив вокруг себя она.

В ноябре Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи своей столичной квартиры. Певица заявила, что стала жертвой мошенников и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости Полине Лурье.

В итоге та осталась и без квартиры, и без уплаченных за нее 112 млн руб. Такой поворот вызвал бурю возмущения: пользователи соцсетей начали спорить о справедливости решения, а на артистку обрушился поток критики, фактически приведший к ее «отмене» в медиа. Теперь спор дошел до Верховного суда, который рассмотрит жалобу Лурье на вердикты нижестоящих инстанций.

Накануне СМИ узнали о влиянии аферистов на Долину.

Ранее в суде посмотрели видео сделки купли-продажи квартиры Долиной.