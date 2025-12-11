На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Россияне не простят»: Долину предупредили о безвозвратно утраченной репутации

Критик Соседов: Долина не сможет восстановить репутацию до конца своей жизни
Певица Лариса Долина не сможет восстановить свою репутацию до конца жизни, масштаб вражды в ее адрес со стороны россиян достиг огромного масштаба. Помимо громкого скандала с квартирой, ей припоминают и другие «заслуги», поэтому даже полная компенсация пострадавшей от сделки стороне ничего не исправит, завил музыкальный критик Сергей Соседов.

«Сегодня это злая, омерзительная дама, которая орет на своих студентов, подставляет обычных людей, спекулирует на всем и показывает, что она такая неуязвимая, что может творить любое беззаконие. Но это не так, потому что всегда люди припомнят былые «заслуги». Репутацию она свою не исправит до конца жизни», — подчеркнул критик в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он добавил, что ее «страшные поступки» ей могут простить, если она не будет вести себя так эгоистично и полностью вернет долг пострадавшей покупательнице своей квартиры. Однако даже в этом случае полностью мнение о ней уже не изменится – подобные скандалы не проходят бесследно, считает Соседов. Если эту историю раздули ради пиара, то это было «идиотское» решение, подчеркнул критик, добавив, что никогда не ожидал от артистки такого поведения.

Напомним, в августе 2024 года Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке. В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и теперь вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру, а сам прецедент запустил целую волну отмены сделок, в результате чего жертвами стали добросовестные покупатели. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России оценили влияние «эффекта Долиной» на аренду квартир.

