Дженнифер Лоуренс вернется в «Голодные игры»

Актеры Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон снимутся в приквеле фильмов по вселенной «Голодных игр». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Новая часть получила название «Голодные игры: Рассвет жатвы». Лоуренс и Хатчерсон вернутся к ролям Китнисс Эвердин и Пита Мелларка. Приквел расскажет о событиях, которые произошли за 24 года до хронологии основной серии фильмов. Как отмечает THR, персонажи звезд «Голодных игр» появятся в сцене из будущего.

В режиссерском кресле нового проекта выступил Фрэнсис Лоуренс, работавший над предыдущими частями серии. В ролях приквела: Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фаннинг, Рэйф Файнс, Джесси Племонс.

В 2023 году вышел другой приквел «Голодных игр» — «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Действие фильма развернулись за 64 года до основной серии. По сюжету юный Кориолан Сноу, будущий диктатор государства Панем, берет менторство над Люси Грэй Бэйрд, участницей Десятых Игр из Дистрикта 12. Постепенно между ними возникают романтические чувства.

