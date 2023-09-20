Будущий диктатор встречает звезду «Игры престолов» в трейлере приквела «Голодных игр»

Киностудия Lionsgate опубликовала новый трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» — приквела киносаги «Голодные игры» и экранизации одноименной книги Сьюзен Коллинз.

Действие фильма развернется за 64 года до основной серии. По сюжету юный Кориолан Сноу, будущий диктатор государства Панем, берет менторство над Люси Грэй Бэйрд, участницей Десятых Игр из Дистрикта 12. Постепенно между ними возникают романтические чувства.

В ролике будущий диктатор встречает Каску Хайботтома, декана Академии. Хайботтома сыграет Питер Динклэйдж, известный по сериалу «Игра престолов».

Режиссером выступает Фрэнсис Лоуренс, снимавший фильмы франшизы «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Сойка-пересмешница. Часть I» и «Сойка-пересмешница. Часть II».

Накануне на YouTube появился первый тизер фильма «Триггер» с Максимом Матвеевым, который станет сиквелом к одноименному сериалу. Из отрывков можно выяснить, что главный герой, психолог Артем Стрелецкий переехал в отдаленное место и работает барменом. В определенный момент персонаж Матвеева выясняет, что у него похитили сына. Съемки фильма начались в июне 2022 года, а премьера планируется зимой 2023 года.

Ранее певец Сергей Жуков получил камео в пятом сезоне «Простоквашино».