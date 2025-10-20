Дженнифер Лоуренс накормила Роберта Паттинсона едой из помойки

Актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, как накормила своего коллегу Роберта Паттинсона едой из помойки. Ее цитирует Us Weekly.

Выступая в телепередаче «Шоу Грэма Нортона», Лоуренс рассказала о том, как однажды вечером Паттинсон навестил ее и спросил, есть ли у нее чем перекусить.

«Он идет в уборную, а у меня есть еда, но она уже в мусорном ведре. И вот, пока он был в ванной, я просто вытаскивала еду из мусорного ведра», — вспоминает она.

Когда Паттинсон расправился с едой, он спросил, нет ли актрисы добавки. Тогда она призналась, откуда взяла еду.

«Он такой: «О, я не возражаю», — и просто вытащил себе добавку из мусорного ведра и продолжил ужинать», — делится Лоуренс.

Накануне Роберт Паттинсон поставил Дженнифер Лоуренс в неловкую ситуацию на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Актер позировал в черном брючном костюме с бабочкой, белой рубашке и туфлях. Артистка вышла в свет в белоснежном макси-платье от Dior. Папарацци засняли, как Паттинсон случайно наступил на шлейф наряда коллеги, из-за чего ей пришлось остановиться.

