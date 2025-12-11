Группа «Воскресение» выступит в Санкт-Петербурге

Группа «Воскресенье» выступит в Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе клуба «Космонавт».

Коллектив проведет концерт в клубе «Космонавт» в рамках первого акустического тура. Выступление состоится 14 декабря в 19:00. На мероприятии прозвучат все хиты группы и новые произведения лидера «Воскресенья» Алексея Романова.

«Подходит к концу Первый акустический тур группы «Воскресенье». За спиной больше 50 городов. Впереди еще 8 заключительных концертов тура. Но мы никогда не забываем про наших поклонников в Петербурге и всегда находим возможность с ними встретиться. Пусть проездом, пусть ненадолго, но всегда очень радостно!» — поделились представители коллектива.

«Воскресенье» выступает в жанрах рок с элементами блюза, психоделического рока, арт-рока, а также кантри и рок-н-ролла. Первый студийный альбом группы вышел в 1979 году. Коллектив наиболее известен по трекам «Кто виноват», «По дороге разочарований», «Радуюсь», «Снилось мне», «Слепили бабу на морозе».

