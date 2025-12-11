На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Группа «Воскресение» выступит в Санкт-Петербурге

Группа «Воскресение» проведет концерт в Санкт-Петербурге 14 декабря
true
true
true
close
Клуб «Космонавт»

Группа «Воскресенье» выступит в Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе клуба «Космонавт».

Коллектив проведет концерт в клубе «Космонавт» в рамках первого акустического тура. Выступление состоится 14 декабря в 19:00. На мероприятии прозвучат все хиты группы и новые произведения лидера «Воскресенья» Алексея Романова.

«Подходит к концу Первый акустический тур группы «Воскресенье». За спиной больше 50 городов. Впереди еще 8 заключительных концертов тура. Но мы никогда не забываем про наших поклонников в Петербурге и всегда находим возможность с ними встретиться. Пусть проездом, пусть ненадолго, но всегда очень радостно!» — поделились представители коллектива.

«Воскресенье» выступает в жанрах рок с элементами блюза, психоделического рока, арт-рока, а также кантри и рок-н-ролла. Первый студийный альбом группы вышел в 1979 году. Коллектив наиболее известен по трекам «Кто виноват», «По дороге разочарований», «Радуюсь», «Снилось мне», «Слепили бабу на морозе».

Ранее сообщалось, что концерты европейского музыканта отменили на Западе из-за работы с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами