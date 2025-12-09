Концерты европейского музыканта отменили на Западе из-за работы с Россией

Словенский музыкант и автор проекта «Ради жизни на земле» Сашо Гачник пожаловался на то, что его концерты стали отменять на Западе после начала работы в России. Европейского артиста цитирует ТАСС.

«Конечно, я остался без каких-то [мероприятий], до этого было больше концертов, поскольку, даже если люди поддерживают мои идеи, многие из них просто боятся остаться без финансирования, или чтобы это не испортило им репутацию. Но мне кажется, что все больше и больше понимают, о чем идет речь», — поделился мнением он.

По мнению артиста, Россия и Запад должны возобновлять мосты, которые «неответственная» политика разрушает.

Гачник подчеркнул, что не боится санкций с Запада и в любом случае продолжит свою работу.

Сашо Гачник был инициатором международной культурно-гуманитарной инициативы «Ради жизни на Земле», начавшейся концертом в Музее Победы на Поклонной горе 28 ноября. Концерты пройдут во Владивостоке, Калининграде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Новосибирске и Екатеринбурге.

