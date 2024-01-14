Наталья Рудова рассказала о сообщениях от женатых звезд

Актриса Наталья Рудова призналась в Telegram-канале, что получает сообщения от женатых звезд.

Рудова заявила, что в современном обществе «все понятия подменили», поэтому «никто ничего не боится». По словам артистки, ей пишут как женатые знаменитости, так и известные холостяки.

«Все думают, что никто ничего не знает, думают, что умнее всех. Но сарафанное радио разносит все среди своих всегда. Мужики, не будьте такими идиотами», — заявила актриса.

В августе Рудова 2023 года рассказала, что получает непристойные предложения от поклонников. По словам звезды, были случаи, когда мужчины спрашивали цену за ужин с ней. Артистка отметила, что посылала подобные предложения «куда подальше».

В ноябре того же года Рудова призналась, что пускала «грязные слушки» про бывших возлюбленных. Звезда считает, что после расставания лучше простить обиды экс-возлюбленным и оставить все в прошлом, однако можно «накидать что-нибудь на вентилятор».

Несмотря на то, что Рудова, по ее заявлению, пускала слухи о бывших, она не считает месть правильным действием после разрыва.

Ранее Наталья Рудова рассказала, кого бы сыграла в «Слове пацана».